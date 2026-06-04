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8,8 млн руб. за несделанный ремонт погранперехода Краскино вернули в казну

Договор расторгли в одностороннем порядке, а исполнителя внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

Источник: Аргументы и факты

В Приморье прокуратура заставила вернуть в бюджет 8,8 млн рублей, которые заранее заплатили строителю за благоустройство пункта пропуска Краскино, но работы так и не сделали. Об этом сообщил Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Владивостокский филиал «Росгранстроя» заключил контракт на благоустройство территории автопункта пропуска Краскино на границе с Китаем. Подрядчик получил аванс 8,8 млн рублей, но, по данным прокуратуры, работы не выполнил.

Из-за срыва контракта договор расторгли, а строительную компанию включили в чёрный список недобросовестных поставщиков. Подрядчик деньги добровольно не вернул, поэтому вмешалось надзорное ведомство и добилось возврата средств в бюджет через банковскую гарантию.