8,8 млн руб. за несделанный ремонт погранперехода Краскино вернули в казну

В Приморье прокуратура заставила вернуть в бюджет 8,8 млн рублей, которые заранее заплатили строителю за благоустройство пункта пропуска Краскино, но работы так и не сделали. Об этом сообщил Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры.