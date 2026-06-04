8,8 млн руб. за несделанный ремонт погранперехода Краскино вернули в казну

В Приморье прокуратура заставила вернуть в бюджет 8,8 млн рублей, которые заранее заплатили строителю за благоустройство пункта пропуска Краскино, но работы так и не сделали. Об этом сообщил Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Владивостокский филиал «Росгранстроя» заключил контракт на благоустройство территории автопункта пропуска Краскино на границе с Китаем. Подрядчик получил аванс 8,8 млн рублей, но, по данным прокуратуры, работы не выполнил.
Из-за срыва контракта договор расторгли, а строительную компанию включили в чёрный список недобросовестных поставщиков. Подрядчик деньги добровольно не вернул, поэтому вмешалось надзорное ведомство и добилось возврата средств в бюджет через банковскую гарантию.