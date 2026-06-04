Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красивые картинки и поздравления с праздником

Поздравьте и поблагодарите причастных за их нелегкий труд.

Источник: АиФ Красноярск

8 июня 2026 в России отмечают День социального работника — праздник людей, которые каждый день помогают тем, кому особенно нужны забота, внимание и поддержка. Их труд часто остается незаметным, но именно благодаря соцработникам многим становится легче справляться с трудными жизненными ситуациями.

Для тех, кто хочет поздравить специалистов с профессиональным праздником, мы подготовили открытки с Днем соцработника. Их можно скачать бесплатно и отправить друзьям, родным и близким, коллегам и всем, кто связан с этой важной профессией. Такие теплые поздравления помогут сказать спасибо за доброту, терпение и неравнодушие.

Напомним, также у нас есть коллекция открыток с пожеланиями душевного дня и сладких снов.