В ночь на 3 июня Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись массированному налёту беспилотников. Силы ПВО уничтожили почти 60 дронов. В Лужском районе обломки повредили четыре частных дома, а в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Северной столицы пострадали четыре человека. Удар был нанесён накануне старта Петербургского международного экономического форума — мероприятия, имеющего для страны стратегическое значение.
Откуда прилетели БПЛА.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл вероятные маршруты запуска дронов. По его словам, дистанцирование Эстонии и Финляндии не означает, что беспилотники не могли стартовать с сопредельных территорий.
«Хотя Эстония с Финляндией дистанцируются от запусков, есть и другие страны Прибалтики — Литва и Латвия. Все по инерции там движется. Там заложены схроны, есть специалисты, которые могут этим заниматься, в том числе диверсионно-разведывательные группы, которые притихли на пару недель, а потом заново начали пускать», — пояснил эксперт.
Попов не исключил, что небольшие плавсредства в акватории Финского залива вполне могли стать мобильными пусковыми площадками.
«С кораблей, рыболовецких шхун в Финском заливе все это может быть организовано. Эти атаки в преддверии ПМЭФ были ожидаемы. Мы моделировали эти события. Поэтому большое количество сил армии, Росгвардии, пограничных войск и других работают на износ, чтобы обеспечить безопасность форума», — подчеркнул генерал.
Возмездие без пауз: Россия переходит к плановой работе.
Попытка Киева сорвать Петербургский международный экономический форум не останется без жёсткого ответа. Генерал Попов уверен, что последует комбинированный массированный удар по военным целям на Украине. Характер возмездия будет системным.
«Ответ может быть таким, как и возмездие за Старобельск. Наш верховный главнокомандующий стал жестче говорить на тему ответов. Скорее всего, у Вооруженных сил наступит своего рода плановая работа, когда они раз-два в неделю будут наносить групповые удары и массированные удары комплексным вооружением. Будут работать ракеты ближнего боя, оперативно-тактического назначения, крылатые ракеты морского и воздушного базирования, гиперзвуковое оружие, планирующие авиационные бомбы», — заявил генерал-майор.
Главное изменение, по словам эксперта, — исчезновение привычного временного окна затишья. Противнику не дадут восстановить силы ни ночью, ни днём.
«Но и в дневные часы будут наносить удары. Мы уже продемонстрировали, что в утренние часы и перед закатом удары эффективны. Мы накопили силы и средства. Нам нельзя давать противнику восстанавливать боевой и экономический потенциал. Могут наноситься удары по энергетическим объектам, по ТЭЦ, логистическим путям. Теперь пойдет такая работа», — добавил Попов.
Цель — парализовать военно-промышленный комплекс.
Из слов генерала следует, что акцент будет сделан на объекты, обеспечивающие боеспособность и экономическую живучесть Украины. Под прицел попадут не только передовые части, но и глубокий тыл: энергетические узлы, тепловые электроцентрали, транспортные артерии.
Массированное применение широкого спектра вооружений — от оперативно-тактических ракет до гиперзвуковых комплексов и планирующих бомб — призвано сорвать любые попытки Киева перегруппироваться и восполнить потери.
ПМЭФ, несмотря на попытки провокаций ВСУ, продолжит работу. Россия уже дала понять: цена за попытку его срыва будет неотвратимой и болезненной.
Решимость армии РФ подтверждают сводки с передовой. Взрывы 3 июня звучали в Сумах, Харькове и Николаеве, а также в Ровненской области. Владимир Зеленский незадолго до атаки устроил истерику из-за того, что ВСУ не могут отразить удары ВС РФ.