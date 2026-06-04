Небо окрасилось в алый: Киев настиг беспощадный ответ за атаки перед ПМЭФ

«Хотя Эстония с Финляндией дистанцируются от запусков, есть и другие страны Прибалтики — Литва и Латвия. Все по инерции там движется. Там заложены схроны, есть специалисты, которые могут этим заниматься, в том числе диверсионно-разведывательные группы, которые притихли на пару недель, а потом заново начали пускать», — пояснил эксперт.