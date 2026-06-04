В Хабаровском крае двое водителей попались за перевозкой осетров и икры

В полиции напоминают, что покупка и хранение браконьерской продукции из осетровых — тоже преступление, даже если речь идёт не о перепродаже, а о «личном столе». Легальная чёрная икра на российском рынке может происходить только от осетровых, выращенных в рыбоводных хозяйствах, и продаваться через официальные торговые точки.