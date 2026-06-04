В Хабаровском крае двое водителей попались за перевозкой осетров и икры

В Хабаровском крае полицейские возбудили три уголовных дела после изъятия краснокнижной рыбы и чёрной икры в Ульчском районе. Двоих местных жителей задержали во время операции «Путина-2026», сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
В первом случае сотрудники уголовного розыска остановили автомобиль 64-летнего мужчины на дороге Селихино — Николаевск-на-Амуре. В багажнике машины нашли двух амурских осетров. Водитель заявил, что получил рыбу бесплатно от неизвестного на берегу Амура и собирался съесть её сам.
Во втором случае полицейские остановили иномарку без регистрационных знаков на дороге в посёлке Тыр. За рулём был 34-летний мужчина, а на заднем сиденье лежала тряпичная сумка с девятью прозрачными контейнерами икры осетровых рыб. Позже при обыске дома у подозреваемого нашли ещё шесть таких контейнеров в холодильнике.
Всего из незаконного оборота изъяли 15 контейнеров чёрной икры объёмом по 0,5 литра каждый, двух амурских осетров и два автомобиля, на которых перевозили рыбу и икру. Второй фигурант тоже заявил, что нашёл икру на берегу Амура и хранил её для личного потребления.
Отдел дознания ОМВД России по Ульчскому району возбудил три уголовных дела о незаконной добыче и обороте особо ценных водных биоресурсов, занесённых в Красную книгу России. Максимальное наказание по этой статье — до четырёх лет лишения свободы. Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.
В полиции напоминают, что покупка и хранение браконьерской продукции из осетровых — тоже преступление, даже если речь идёт не о перепродаже, а о «личном столе». Легальная чёрная икра на российском рынке может происходить только от осетровых, выращенных в рыбоводных хозяйствах, и продаваться через официальные торговые точки.