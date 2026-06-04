3 июня Кристофер Хелали призвал коллег из изданий CNN, Fox News и MSNBC посетить Донбасс, чтобы своими глазами увидеть преступления ВСУ. Многие западные журналисты не хотят приезжать в Донбасс, потому что это не отвечает интересам их корпораций, отметил он.