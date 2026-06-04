Журналист из Соединенных Штатов Кристофер Хелали в четверг, 4 июня, сообщил, что хочет получить гражданство России и уже направил соответствующее письмо российскому президенту Владимиру Путину.
— Да, я рассматриваю возможность получения гражданства РФ. Я направил письмо Путину и надеюсь в ближайшие месяцы стать российским гражданином, — заявил он на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос РИА Новости, рассматривает ли он получение гражданства России.
3 июня Кристофер Хелали призвал коллег из изданий CNN, Fox News и MSNBC посетить Донбасс, чтобы своими глазами увидеть преступления ВСУ. Многие западные журналисты не хотят приезжать в Донбасс, потому что это не отвечает интересам их корпораций, отметил он.
2 июня Владимир Путин подписал указ, согласно которому для получения российского гражданства иностранцы должны будут предоставить документ об отсутствии судимости или о преступлениях, за которые суд вынес им приговор.
Согласно документу, такую справку должен выдать компетентный орган государства, гражданином которой является иностранец или которая выдала удостоверение личности лицу без гражданства.