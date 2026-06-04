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Из-за атаки БПЛА в Волгограде действуют ограничения на работу аэропорта

В Волгограде из-за очередной попытки Украины нанести удар по гражданской инфраструктуре регионов, Росавиация была.

В Волгограде из-за очередной попытки Украины нанести удар по гражданской инфраструктуре регионов, Росавиация была вынуждена ввести ограничения на работу местного аэропорта. С 1:45 4 июня регулятор закрыл пространство над регионом для гражданской авиации.

— Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в комментарии федерального агентства.

Напомним, в ночь с 3 на 4 июня в Волгоградской области была вновь объявлена беспилотная опасность. На текущий момент режим действует уже более шести часов.

Фото из архива ИА «Высота 102».

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