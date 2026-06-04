Дмитрий Демешин договорился о строительстве очистных сооружений в Совгавани

На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Дмитрий Демешин подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Хабаровского края, ГК «Росводоканал» и АО «Полиметалл». Суть документа предусматривает строительство современных очистных сооружений в Советской Гавани. Так, АО «Полиметалл» возьмет на себя разработку проектной документации по этому вопросу, а «Росводоканал» выступит технологическим партнером и определит лучшие варианты строительства и эксплуатации очистных сооружений. Напомним, что за два предыдущих года по программе модернизации коммунальной инфраструктуры в Советской Гавани уже заменили 21,3 километра канализационных сетей. Сейчас в городе появятся еще и очистные сооружения, способные принимать как промышленные, так и хозяйственно-бытовые стоки. По словам губернатора, ранее в Хабаровском крае такие проекты еще не реализовывались. «Мы не просто решаем проблему, которая копилась долгие годы. Мы создаем основу для развития города и возможного возобновления в нем крупных инвестиционных проектов. Чистая экология и качество жизни людей — наш абсолютный приоритет», — подчеркнул Дмитрий Демешин.