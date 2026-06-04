Жители Башкирии оставили на чаевые официантам 34 млн рублей

Причем самыми щедрыми оказались гости заведений в Стерлитамаке: средний размер чаевых здесь составил 359 рублей. В Уфе средняя сумма равна 340 рублям.
Абсолютный рекорд щедрости в этом году был зафиксирован в ресторане при одной из уфимских гостиниц — посетитель оставил персоналу 50 тысяч рублей единоразово. Заведение с грузинской кухней заняло вторую строчку с результатом в 35 тысяч рублей. Такие данные приводит сервис «Нетмонет».
Ранее «Башинформ» писал о том, что Уфе присвоили высокий кредитный рейтинг с прогнозом «стабильный».