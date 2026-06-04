Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Башкирии оставили на чаевые официантам 34 млн рублей

С начала 2026 года жители Башкирии в качестве чаевых оставили официантам более 34 миллионов рублей.

Источник: Башинформ

Причем самыми щедрыми оказались гости заведений в Стерлитамаке: средний размер чаевых здесь составил 359 рублей. В Уфе средняя сумма равна 340 рублям.

Абсолютный рекорд щедрости в этом году был зафиксирован в ресторане при одной из уфимских гостиниц — посетитель оставил персоналу 50 тысяч рублей единоразово. Заведение с грузинской кухней заняло вторую строчку с результатом в 35 тысяч рублей. Такие данные приводит сервис «Нетмонет».

Ранее «Башинформ» писал о том, что Уфе присвоили высокий кредитный рейтинг с прогнозом «стабильный».