Уволенный из UFC казахстанец подписал новый контракт

Как пишет sportarena.kz, 31-летний казахстанец после трех поражений подряд был уволен из UFC и ушел в свободное плавание. Единственное появление Азата состоялось 7 февраля в Ташкенте в узбекистанском промоушене Mangu MMA, где Максум вышел на бой с Рамазаном Темировым.