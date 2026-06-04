34 протокола и уголовное дело получил «гонщик» из Сосновоборска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне ночью на одной из улиц Сосновоборска полицейские подали водителю «Тойоты» сигнал об остановке. Однако тот проигнорировал законные требования и, увеличив скорость, попытался скрыться. Автоинспекторы начали преследование иномарки.
Гонщик включил режим «форсажа»: начал опасно ездить по городу, игнорируя светофоры и здравый смысл.
Чтобы хоть как-то вразумить беспредельщика, полицейские начали стрелять в воздух и по колесам иномарки. Служебное оружие оказалось убедительным доводом для остановки.
За рулем оказался пьяный 21-летний парень. Алкотестер показал 0,530 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.
Инспекторы составили в отношении злостного нарушителя ПДД 34 административных материала по различным статьям КоАП РФ. Из них 29 — за проезд на красный свет.
Кроме того, он стал фигурантом уголовного дела. Выяснилось, что ранее водитель уже был лишен прав за нетрезвое вождение.
Автомобиль лихача изъяли и поместили на специализированную стоянку, сообщили в краевом МВД.