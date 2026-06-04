Газовые ловушки. Как заменить оборудование в квартире и не нарушить закон

«Наличие заглушки — не повод расслабляться. Она имеет свойство пропускать газ, у неё есть сроки эксплуатации. Её, как и плиту, обязан ежегодно осматривать специалист. Если мы при обходе видим, что заглушка стоит, а хозяин греется электричеством без документов — составляем акт и передаём в администрацию. Суд предписывает либо вернуть всё как было, либо узаконить переустройство. Вплоть до выселения», — предупреждает Александр Владимирович.