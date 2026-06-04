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Газовые ловушки. Как заменить оборудование в квартире и не нарушить закон

Популярный лайфхак: оставить газовую варочную панель, а духовку купить электрическую с конвекцией. Нужно ли на это разрешение?

Источник: Аргументы и факты

Многие омичи живут на два дома: осенью и зимой — в квартире, весной и летом — на даче. Выезжая в СНТ, хозяева частенько оставляют городскую квартиру «на консервации».

Самый частый вопрос в сезон отпусков: можно ли, уехав надолго, перекрыть газ и поставить для редких приездов электрическую плитку? Закон это разрешает?

Omsk.aif.ru разбирался вместе с экспертом в сфере ЖКХ — председателем Общественного совета при минэнерго и ЖКХ Омской области Александром Бурых.

Не по щелчку.

Казалось бы, что может быть проще: надоела коптящая газовая плита — выкручиваешь кран, зовёшь электрика, подключаешь индукционную панель, и всё прекрасно. Но Александр Бурых сразу останавливает этот полёт фантазии.

«Если вы поставили заглушку на газовой трубе и пользуетесь электроплитой, это незаконное переустройство. Закон не предусматривает замены на время отъезда. Пока в квартире есть газовый стояк или труба, даже с заглушкой, вы обязаны жить по “газовым” правилам», — объясняет эксперт.

Итак, если захотели расстаться с голубым топливом раз и навсегда — готовьтесь к решению непростой задачи.

Для начала нужно сходить в администрацию района или округа — написать заявление на переустройство. Потребуются паспорт и документы на собственность. Далее идёт согласование с УК и энергетиками. После этого — ожидание распоряжения. По закону — до 45 дней.

Только с бумагой из администрации на руках газовики имеют право отрезать трубу и наглухо её заварить. В завершение необходимо будет заменить техпаспорт.

Коварная заглушка.

Самая частая ошибка владельцев газового оборудования, по словам Бурых, — ложное чувство безопасности при установке крана-заглушки.

«Наличие заглушки — не повод расслабляться. Она имеет свойство пропускать газ, у неё есть сроки эксплуатации. Её, как и плиту, обязан ежегодно осматривать специалист. Если мы при обходе видим, что заглушка стоит, а хозяин греется электричеством без документов — составляем акт и передаём в администрацию. Суд предписывает либо вернуть всё как было, либо узаконить переустройство. Вплоть до выселения», — предупреждает Александр Владимирович.

Квартира — это лишь часть общего здания. Самовольным отказом от газа вы меняете схему инженерных коммуникаций дома, а это уже ущемление прав соседей и нарушение закона.

«Например, суммарная мощность старой проводки была рассчитана на 2,5 кВт. А у вас сейчас: электрочайник, микроволновка, стиральная машина, компьютер, новая плита. Если на стене над плинтусом вы видите жёлтые пятна — это греется проводка. Это “крик” ваших проводов и прямая дорога к пожару. Перед заменой газовой плиты на электрическую сначала вызовите электрика, чтобы он подсказал — выдержит ли дом такую нагрузку», — предостерегает Александр Бурых.

Законный гибрид.

Популярный лайфхак: оставить газовую варочную панель, а духовку купить электрическую с конвекцией. Нужно ли на это разрешение?

«Такие гибридные комплекты существуют официально. У вас есть точка подключения газа, она не демонтирована, вы платите за газ, даже если не пользуетесь им. Но если вдруг отключат свет — вы сможете вскипятить чайник на газовой конфорке», — поясняет Бурых.