Эксперт Муртазин: 5G не будет работать на iPhone в России

Российские пользователи iPhone наиболее вероятно останутся без доступа к сетям 5G даже после их запуска — для активации нужного диапазона потребуется официальное одобрение Apple, которая ушла с российского рынка. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил IT-эксперт Эльдар Муртазин.