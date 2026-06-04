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Эксперт Муртазин: 5G не будет работать на iPhone в России

IT-эксперт Эльдар Муртазин объяснил, что без разрешения Apple настроить 5G на iPhone в российском диапазоне n79 нельзя. Реально пользоваться сетью смогут лишь около 500 тыс. граждан.

Источник: Аргументы и факты

Российские пользователи iPhone наиболее вероятно останутся без доступа к сетям 5G даже после их запуска — для активации нужного диапазона потребуется официальное одобрение Apple, которая ушла с российского рынка. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил IT-эксперт Эльдар Муртазин.

На руках у населения около 120 млн смартфонов, и лишь 3% из них (примерно 3,6 млн штук) поддерживают выделяемый для 5G диапазон n79.

При этом большая часть совместимых устройств — это iPhone: примерно 3 млн из 12 млн всех используемых в стране iPhone. Однако это не означает, что все они автоматически подключатся к 5G.

«Надо отметить, что активировать iPhone на работу в этом диапазоне без разрешения Apple невозможно. Поэтому мы столкнёмся с тем, что реально можно использовать лишь 500−600 тыс. аппаратов», — подчеркнул Муртазин.