Эксперт Муртазин: 5G не будет работать на iPhone в России

Российские пользователи iPhone наиболее вероятно останутся без доступа к сетям 5G даже после их запуска — для активации нужного диапазона потребуется официальное одобрение Apple, которая ушла с российского рынка. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил IT-эксперт Эльдар Муртазин.
На руках у населения около 120 млн смартфонов, и лишь 3% из них (примерно 3,6 млн штук) поддерживают выделяемый для 5G диапазон n79.
При этом большая часть совместимых устройств — это iPhone: примерно 3 млн из 12 млн всех используемых в стране iPhone. Однако это не означает, что все они автоматически подключатся к 5G.
«Надо отметить, что активировать iPhone на работу в этом диапазоне без разрешения Apple невозможно. Поэтому мы столкнёмся с тем, что реально можно использовать лишь 500−600 тыс. аппаратов», — подчеркнул Муртазин.