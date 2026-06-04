Журналистка из США удивилась, что коллеги не знают, как оплатить еду в РФ

Журналистка из США Кэндис Оуэнс выразила удивление в связи с непониманием со стороны других представителей западных СМИ о том, каким образом можно оплачивать товары и услуги в России.
Речь идёт о её реакции на вопрос репортёра британского издания Daily Mail, решившего спросить о том, как она делает покупки в РФ без американской карты.
«Журналист Daily Mail на полном серьезе задал вопрос, как я могу питаться в России, если американские кредитные карты не принимаются», — написала Оуэнс на своей странице в социальной сети Х*.
Публицист отметила, что некоторые люди не могут представить, как им жить без платежной системы компании American Express (AmEx). Она опубликовала скриншот соответствующей переписки.
Один из комментаторов задался вопросом, как Оуэнс будет вести себя в России. В ответ журналистка с сарказмом напомнила о визитах в РФ делегаций американских представителей, включая спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера.
Она обратила внимание, что указанные дипломаты не испытывали проблем с оплатой гостиниц и питания в России.
Напомним, Кэндис Оуэнс приехала в Москву и восхитилась российской столицей. Она призналась, что её поразило, насколько это чистый, красивый и упорядоченный город. В РФ журналистка собирается выступить на сессии Петербургского международного экономического форума. Это мероприятие ПМЭФ будет посвящено совмещению многодетности с успешной карьерой.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.