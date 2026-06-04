Журналистка из США удивилась, что коллеги не знают, как оплатить еду в РФ

Напомним, Кэндис Оуэнс приехала в Москву и восхитилась российской столицей. Она призналась, что её поразило, насколько это чистый, красивый и упорядоченный город. В РФ журналистка собирается выступить на сессии Петербургского международного экономического форума. Это мероприятие ПМЭФ будет посвящено совмещению многодетности с успешной карьерой.