Яков Басенко родился в Хабаровском крае. С детства парень привык к дисциплине и труду: занимался армейским рукопашным боем, плаванием. После школы поступил в Хабаровский автодорожный техникум, где освоил профессию автомеханика.
Работал на бетонном заводе, строил обычную мирную жизнь, пока в мае 2025 года не принял решение подписать контракт с Министерством обороны РФ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Он пополнил ряды отдельной гвардейской мотострелковой бригады Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, на должности стрелка. Затем рядовой Басенко отправился в зону проведения СВО. После подготовки на полигоне молодой боец готов был выполнить первую боевую задачу.
В июне 2025 года его штурмовая группа получила приказ зачистить укреплённую лесополосу в районе населённого пункта Шевченко. Тот бой стал настоящим испытанием. Неделя непрерывных столкновений, постоянные атаки с воздуха, мины и гранаты, тяжёлое продвижение от одного опорного пункта к другому. Но даже в этой обстановке Яков оставался верен воинской чести.
Подойдя к одному из укреплений, он предложил противнику сдаться, и тем самым сохранить жизнь. Ответом стал огонь. Тогда наши штурмовики взяли позиции противника в кольцо и уничтожили националистов. После завершения операции лесополоса была полностью освобождена.
Позже Яков прошёл обучение на оператора беспилотных летательных аппаратов. Работа с коптером требовала особой выдержки, внимательности и холодного расчёта.
В декабре 2025 года в районе Вербового он сопровождал штурмовые подразделения, разведывал маршруты, помогал разминировать тропы, и прикрывал продвижение групп с воздуха.
Весной нынешнего года ему снова пришлось работать на переднем крае. Он подвозил боеприпасы и продовольствие, помогал раненым, участвовал в эвакуации бойцов.
За личное мужество и храбрость он награжден медалью «Жукова», медалью «За укрепление боевого содружества» и квалификационный знак «За штурм».