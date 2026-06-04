Рядовой Яков Басенко из Хабаровска награждён медалью «Жукова» и знаком «За штурм»

В июне 2025 года его штурмовая группа получила приказ зачистить укреплённую лесополосу в районе населённого пункта Шевченко. Тот бой стал настоящим испытанием. Неделя непрерывных столкновений, постоянные атаки с воздуха, мины и гранаты, тяжёлое продвижение от одного опорного пункта к другому. Но даже в этой обстановке Яков оставался верен воинской чести.