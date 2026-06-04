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В Москве прогнозируют облачную погоду с прояснениями и до 25 градусов тепла

Атмосферное давление в столице составит около 749 мм ртутного столба.

Источник: Nikita Ermilov/CC0

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе будет от плюс 23 до плюс 25 градусов. В ночь на пятницу температура может опуститься до 10 градусов.

Ветер северо-западный, северный, 5−10 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от плюс 20 до плюс 25 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.