В Москве прогнозируют облачную погоду с прояснениями и до 25 градусов тепла

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в городе будет от плюс 23 до плюс 25 градусов. В ночь на пятницу температура может опуститься до 10 градусов.
Ветер северо-западный, северный, 5−10 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.
В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от плюс 20 до плюс 25 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.