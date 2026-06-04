В Хабаровском крае полиция изъяла 15 контейнеров икры

Один из задержанных — 64 летний водитель — перевозил двух амурских осетров, утверждая, что получил их бесплатно от незнакомца для личного потребления. Второй подозреваемый, 34 летний местный житель, был задержан с 9 контейнерами осетровой икры в автомобиле. В ходе обыска его жилища нашли ещё 6 контейнеров. Общий объём изъятой икры составил 15 контейнеров.