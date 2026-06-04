В МИД РФ назвали условия для применения Россией ядерного оружия: не стоит проверять решимость Москвы

«Наверное, сигнал от этих документов сводится к тому, что посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто возможно и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств», — отметил дипломат.