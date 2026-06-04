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Более 1100 детей военнослужащих проведут лето в центре «Балдаурен»

В этом году свыше 1100 детей военнослужащих проведут летние каникулы в филиалах Республиканского учебно-оздоровительного центра.

Источник: Деловой Казахстан

В этом году свыше 1100 детей военнослужащих проведут летние каникулы в филиалах Республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен», передает DKNews.kz.

Одними из первых на отдых в филиал центра в Щучинске прибыли 15 детей военнослужащих Акмолинского регионального гарнизона. Школьники 5−9 классов проведут здесь две недели, совмещая отдых, оздоровление и участие в образовательных программах.

Для детей подготовили насыщенную программу.

На протяжении всей смены ребят ждут разнообразные мероприятия, направленные на развитие, отдых и укрепление здоровья.

В программе предусмотрены:

прогулки и экскурсии; творческие и спортивные кружки; конкурсы и интеллектуальные игры; детские дискотеки; спортивные мероприятия; оздоровительные процедуры; купание и закаливающие программы.

Организаторы отмечают, что такой формат позволяет детям не только интересно провести каникулы, но и приобрести новые навыки, найти друзей и укрепить здоровье.

Поддержка семей военнослужащих остается приоритетом.

Как рассказала руководитель службы по работе с членами семей военнослужащих Управления главнокомандующего Сухопутными войсками Жазира Жумабаева, программа реализуется в рамках сотрудничества Министерства обороны и Министерства просвещения.

«В рамках действующего соглашения между министерствами обороны и просвещения дети военнослужащих имеют возможность проводить каникулы в филиалах центра, расположенных в разных регионах страны. В течение учебного года для них также организовано обучение по школьной программе. Уверена, что время, проведенное в “Балдаурене”, подарит ребятам новые знания, яркие впечатления и настоящих друзей», — подчеркнула она.

Родители и дети делятся ожиданиями.

Многодетная мать Гульнур Абдукаримова считает, что подобные программы особенно важны для семей военнослужащих.

«Мой сын впервые отправился в “Балдаурен”. Уверена, что пребывание в лагере положительно скажется на его здоровье, поможет развить навыки общения со сверстниками и научит работать в коллективе. Мы очень признательны Министерству обороны за организацию полезного и содержательного досуга для наших детей», — отметила Гульнур Абдукаримова.

Своими впечатлениями перед началом смены поделился и Ерасыл Рахимбеков, сын военнослужащего Сухопутных войск.

«Впервые еду в лагерь “Балдаурен” и очень этому рад. Мне интересно познакомиться с новыми друзьями, принять участие в различных мероприятиях и узнать много нового», — сказал школьник.

Что известно о результатах программы.

Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» уже много лет остается одной из крупнейших площадок для детского отдыха и оздоровления в Казахстане.

С начала 2026 года образовательные и оздоровительные программы центра прошли 504 ребенка военнослужащих.

Из них:

в Щучинске отдохнули 105 детей; в Туркестане — 91 ребенок; в Конаеве — 196 детей; в Балхаше — 112 детей.

Значение программы.

Организация отдыха и оздоровления детей военнослужащих является важной частью социальной поддержки семей защитников страны. Такие программы помогают детям развиваться, получать новые знания и навыки, а также создают дополнительные возможности для полноценного отдыха в период школьных каникул.