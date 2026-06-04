Более 1100 детей военнослужащих проведут лето в центре «Балдаурен»

«В рамках действующего соглашения между министерствами обороны и просвещения дети военнослужащих имеют возможность проводить каникулы в филиалах центра, расположенных в разных регионах страны. В течение учебного года для них также организовано обучение по школьной программе. Уверена, что время, проведенное в “Балдаурене”, подарит ребятам новые знания, яркие впечатления и настоящих друзей», — подчеркнула она.