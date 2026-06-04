Домогаров показал редкие кадры с четвертой женой, которая младше его на 22 года

Актер Александр Домогаров редко делится с поклонниками деталями личной жизни. Свой четвертый брак с танцовщицей Татьяной Степановой он долгое время скрывал. На днях 62-летний артист опубликовал редкие кадры с четвертой супругой, которая младше его на 22 года.
Он разместил в соцсети видео, смонтированное из фото, на которых запечатлен со Степановой. По кадрам видно, что супруги проводят практически все свободное время вместе: они ходят в горы, путешествуют, прогуливаются по морскому побережью, устраивают романтические ужины и просто дурачатся.
Первой женой Домогарова была Наталья Сагоян, подарившая ему сына Дмитрия, но в 2008 году он погиб. Второй раз актер женился на Ирине Гуненковой, от которой у него есть сын Александр. Их брак продлился несколько лет, но бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения.
Актриса Наталья Громушкина стала третьей супругой Домогарова, но и этот брак долго не просуществовал. Были у него и отношения с коллегой Мариной Александровой, и именно после их окончания он стал тщательно скрывать личную жизнь. С Татьяной Степановой артист был в отношениях 13 лет, только потом они расписались.
1 июня актриса Светлана Иванова опубликовала в соцсети фото с двумя дочерьми. Она редко показывает девочек, рожденных от режиссера Джаника Файзиева, но в честь Дня защиты детей сделала исключение.