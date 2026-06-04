Домогаров показал редкие кадры с четвертой женой, которая младше его на 22 года

Актриса Наталья Громушкина стала третьей супругой Домогарова, но и этот брак долго не просуществовал. Были у него и отношения с коллегой Мариной Александровой, и именно после их окончания он стал тщательно скрывать личную жизнь. С Татьяной Степановой артист был в отношениях 13 лет, только потом они расписались.