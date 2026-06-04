Более 8,4 тысячи выпускников Приморья написали ЕГЭ по русскому языку

Как уточнила вице-премьер и министр образования Приморья Эльвира Шамонова, на экзамен зарегистрировались 8 474 человека. Это и нынешние выпускники, и ребята прошлых лет. Им предстояло за три с половиной часа решить 27 заданий: 26 коротких и одно развернутое. За порядком на аттестации следят 286 общественных наблюдателей, почти 200 членов госкомиссии, больше 2 тысяч организаторов и почти 200 технических специалистов.