На Луну будут ездить вахтами: ученый рассказал о новой базе в космосе

«Смена вахт будет производиться космическими кораблями, которые одновременно доставят новую команду и заберут завершивших смену. Такой цикл позволит поддерживать высокий уровень физического и психологического здоровья космонавтов, а также непрерывно обучать новых специалистов. На самой базе при этом создадут систему ротации, обеспечивающую плавную передачу задач и бесперебойную работу всех систем», — рассказал Киселев.