На Луну будут ездить вахтами: ученый рассказал о новой базе в космосе

Вахтовый метод на Луне является единственным способом для нормального функционирования и существования там базы, рассказал в эксклюзивном интервью aif.ru популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
По словам Киселева, вахтовый принцип — наиболее логичное следствие удалённости Луны и чрезвычайной сложности поддержания там постоянного присутствия человека.
«Такой метод позволит обеспечить непрерывность научных исследований и эксплуатации инфраструктуры, минимизируя при этом риски, связанные с длительным пребыванием в экстремальных условиях», — пояснил астроном.
Он выделил два ключевых преимущества. Во-первых, отпадает необходимость постоянно содержать полный штат базы, что резко снижает затраты на жизнеобеспечение. Во-вторых, ограничивается время нахождения человека в опасной лунной среде — снижаются дозы радиации, контакт с агрессивным реголитом и воздействие других негативных факторов.
Предполагаемая схема, описанная Киселевым, выглядит так: экипажи работают на Луне в течение четырёх месяцев, после чего возвращаются на Землю для отдыха, реабилитации, углублённого медицинского обследования и подготовки к следующей миссии.
«Смена вахт будет производиться космическими кораблями, которые одновременно доставят новую команду и заберут завершивших смену. Такой цикл позволит поддерживать высокий уровень физического и психологического здоровья космонавтов, а также непрерывно обучать новых специалистов. На самой базе при этом создадут систему ротации, обеспечивающую плавную передачу задач и бесперебойную работу всех систем», — рассказал Киселев.
Вахтовый метод потребует чётко отлаженной логистики. Регулярные поставки продовольствия, воды, кислорода, запчастей и оборудования будут идти с Земли, однако в перспективе Киселев допускает развитие систем использования местных ресурсов — например, добычу воды из лунного льда, что ослабит зависимость от земного снабжения.
Решающее значение для безопасности и эффективности, по его словам, будет иметь постоянная связь с Землёй — как по прямым каналам, так и через ретрансляционные спутники.
«На Земле круглосуточный мониторинг состояния базы и экипажа станет вести центр управления полётами, готовый в любой момент оказать необходимую поддержку», — подытожил Киселев.
Ранее Киселев рассказал о двух способах перемещения человека по Луне.