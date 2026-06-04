Умер известный диктор из ЕАО Николай Березный

В Еврейской автономной области на 95-м году жизни умер почётный житель Биробиджана, заслуженный работник культуры РСФСР Николай Березный. О его кончине сообщила губернатор автономии Мария Костюк в своих соцсетях.
Для ЕАО Березный был человеком-эпохой. Более 40 лет он работал диктором на областном радио, и его голос знали несколько поколений жителей региона. Для многих он был не просто голосом эфира, а частью повседневной жизни автономии.
Березный активно занимался общественной работой в совете ветеранов и наставничеством молодёжи. До последних дней он передавал опыт ученикам, помогал ставить речь, учил правильно читать стихи и бережно относиться к слову.
«Это большая потеря для всей нашей автономии. Но его жизнь продолжается в его любимом дикторском деле, в многочисленных учениках», — отметила Мария Костюк.
Губернатор рассказала, что в последний раз встречалась с Николаем Березным 9 мая, когда поздравляла его с Днём Победы. Она выразила соболезнования родным и близким почётного жителя Биробиджана, подчеркнув, что он навсегда останется в памяти жителей ЕАО человеком, который служил своей малой Родине и стране.