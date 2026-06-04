Гонки с полицией под Красноярском обернулись для автопьяницы 34 протоколами и уголовным делом (видео)

В Красноярском крае полицейские привлекли к ответственности еще одного злостного нарушителя Правил дорожного движения.
Случай произошел в конце мая. Ночью на одной из улиц Сосновоборска экипаж ДПС подал водителю «Тойоты» сигнал об остановке, но тот увеличил скорость и решил скрыться. Инспекторы организовали преследование иномарки.
«В ходе погони нарушитель на высокой скорости двигался по городским улицам, игнорируя при этом запрещающие сигналы светофоров, чем создавал реальную угрозу для окружающих. Для пресечения противоправных действий стражи правопорядка были вынуждены применить табельное оружие: после двух предупредительных выстрелов в воздух инспекторы произвели несколько прицельных по колесам машины лихача. В результате преследуемая иномарка остановилась, а водитель сдался сотрудникам», — рассказали в ГУ МВД.
За рулем «Тойоты» находился 21-летний нетрезвый местный житель. Алкотестер показал в выдыхаемом им воздухе 0,530 мг/л этилового спирта. При проверке по базам данных выяснилось, что ранее молодой человек уже был лишен водительского удостоверения за нетрезвое вождение.
По итогу разбирательства полицейские составили в отношении него 34 протокола по различным административным статьям, 29 из которых — за проезд на красный свет. Помимо этого, он стал фигурантом уголовного дела за повторное управление транспортом в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). А машину изъяли и поместили на спецстоянку.