Гонки с полицией под Красноярском обернулись для автопьяницы 34 протоколами и уголовным делом (видео)

«В ходе погони нарушитель на высокой скорости двигался по городским улицам, игнорируя при этом запрещающие сигналы светофоров, чем создавал реальную угрозу для окружающих. Для пресечения противоправных действий стражи правопорядка были вынуждены применить табельное оружие: после двух предупредительных выстрелов в воздух инспекторы произвели несколько прицельных по колесам машины лихача. В результате преследуемая иномарка остановилась, а водитель сдался сотрудникам», — рассказали в ГУ МВД.