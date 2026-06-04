Комплекс по переработке стекла и пластика построят в Хабаровском крае

Об этом на полях Петербургского международного экономического форума договорились губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный директор компании «Сибирское стекло» Антон Мор. На первом этапе в регионе планируется построить производственный комплекс, оснащенный технологическими линиями по переработке стеклоотходов и вторичных полимеров для дальнейшего производства экоподдонов. На втором этапе стороны намерены возвести в Хабаровском крае стекольный завод, рассчитанный на выпуск 250 млн стеклянных изделий в год. Благодаря этому больше не придется утилизировать стекло и пластик на полигонах. Их будут отправлять на переработку. «Подписанное соглашение — это шаг к экономике замкнутого цикла в регионе. Мы переводим стекло и пластик из категории отходов в категорию ресурсов. Проект в Хабаровском крае станет первым на Дальнем Востоке комплексным решением по переработке стекла и трудноперерабатываемых полимеров. Работаем на опережение. Делаем регион чище и технологичнее вместе с бизнесом», — заявил Дмитрий Демешин.