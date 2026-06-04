Собаки напали на подростков в Норильске: полицейские спускали раненого мальчика с горы на руках

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне в Норильске двое подростков 12 и 13 лет пострадали после нападения стаи бродячих собак на горе Шмидта.
По данным полиции, ребята находились в районе мемориалов, когда на них внезапно набросились несколько собак. Чтобы спастись, мальчики забрались выше по склону. Одного из детей сильно покусали, он не смог идти дальше.
На помощь оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Они нашли подростков на горе и вместе со спасателями начали эвакуацию. Раненого мальчика полицейские несли на руках вниз к подножию, где его уже ждала скорая помощь.
Оба подростка переданы врачам, их жизни ничего не угрожает.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, уточнили в СК. Специалисты проверяют, как в городе организован отлов бездомных животных и почему собаки оказались в этом районе.
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