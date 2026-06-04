Риелтор Муравьёв сказал, кто может купить квартиру Кобзона за миллиард

Элитный пентхаус Иосифа Кобзона с оригинальной мебелью и декором выставлен на продажу. По данным источников, за квартиру площадью 600 м² на 16‑м этаже элитного ЖК «Груббер Хаус» на Новом Арбате просят миллиард рублей. В эксклюзивном интервью aif.ru риелтор Константин Муравьёв отметил, что это средняя цена за недвижимость подобного класса с историей и знаменитым жильцом.
«Элитную недвижимость много покупают. Деньги сейчас остаются в стране. Покупателем может быть кто‑то из старшего поколения, из тех, кто живёт в Москве либо в каких‑то крупных регионах. Такую квартиру не очень сложно продать, но всё равно это особое искусство. Обычно такую недвижимость в рекламу вообще не выставляют, а продают по‑тихому: сделки заключаются между собой, без привлечения внимания», — объяснил эксперт.
Как сообщают источники, изначально в квартире планировали сделать музей, чтобы сохранить память о Кобзоне. Но со временем вдова артиста передумала и решила продать недвижимость.