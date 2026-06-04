Невероятный успех «Почты Донбасса»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Почта Донбасса» идет на беспрецедентный шаг из-за ошеломительного успеха среди болельщиков и коллекционеров — так на предприятии прокомментировали интерес к выпуску виньеток и конвертов, посвященных 90-летию донецкого «Шахтёра».
«Первый тираж был распродан в день выхода буквально в течение одного часа. По многочисленным просьбам “Почта Донбасса” идет на беспрецедентный шаг и впервые печатает дополнительный тираж виньеток и конвертов» — говорится в сообщении «Почты Донбасса».
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+