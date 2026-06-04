В Хабаровском крае создадут комплекс по переработке стекла и пластика

Проект будет реализовываться поэтапно. Сначала в регионе хотят построить производственный комплекс с технологическими линиями по переработке стеклоотходов и вторичных полимеров. Из переработанного пластика планируют выпускать экоподдоны, а стекло должно вернуться во вторичный оборот вместо захоронения на полигонах.