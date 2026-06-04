В Хабаровском крае создадут комплекс по переработке стекла и пластика

В Хабаровском крае планируют создать современную инфраструктуру по переработке стекла и трудноперерабатываемого пластика. Соглашение о сотрудничестве в этой сфере было подписано на полях Петербургского международного экономического форума-2026, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.
Проект будет реализовываться поэтапно. Сначала в регионе хотят построить производственный комплекс с технологическими линиями по переработке стеклоотходов и вторичных полимеров. Из переработанного пластика планируют выпускать экоподдоны, а стекло должно вернуться во вторичный оборот вместо захоронения на полигонах.
После запуска первой части проекта власти намерены перейти ко второму этапу — строительству стекольного завода в Хабаровском крае. Его проектная мощность должна составить 250 млн стеклоизделий в год. Это позволит обеспечить стеклотарой производителей всего Дальнего Востока.
«Мы переводим стекло и пластик из категории отходов в категорию ресурсов», — отметил Дмитрий Демешин.
Губернатор подчеркнул, что проект отвечает задачам проекта «Экономика замкнутого цикла» и нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом России. Для региона это не только промышленный проект, но и способ уменьшить объём мусора, который сегодня отправляется на полигоны.
По словам Демешина, будущий комплекс должен стать первым на Дальнем Востоке решением такого уровня по переработке стекла и трудноперерабатываемых полимеров. В крае рассчитывают, что он сделает регион чище, технологичнее и даст бизнесу новый источник сырья.