Воробьев считает, что Сафонову в НХЛ стоит добавить в скорости

«Там все поменялось, надо уточнять, на какую роль берут Илью. В клубе большая перестройка и ему, видимо, обещали, что он будет в основном составе. Он хороший игрок, и единственное, в чем ему надо добавить, — это в скорости. Над этим он может и летом поработать, — сказал Воробьев. — Не то чтобы у него скорость плохая, просто в НХЛ все побыстрее. А так все качества силового форварда у него есть: хорошее вбрасывание, классно играет на “пятачке”. Он решил там попробовать, дай бог, чтобы у него все получилось. Неплохо заходить в команду во время перестройки — там все меняется, и есть немало шансов, чтобы закрепиться».