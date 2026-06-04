Воробьев считает, что Сафонову в НХЛ стоит добавить в скорости

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новичку клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» Илье Сафонову стоит добавить в скорости на льду. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев, проходивший стажировку в «Ванкувере».
Ранее ТАСС сообщал, что 25-летний Сафонов заключил с «Ванкувером» однолетний контракт. Главным тренером «Ванкувера» стал Мэнни Малхотра, который сменил на этом посту Адама Фута.
«Там все поменялось, надо уточнять, на какую роль берут Илью. В клубе большая перестройка и ему, видимо, обещали, что он будет в основном составе. Он хороший игрок, и единственное, в чем ему надо добавить, — это в скорости. Над этим он может и летом поработать, — сказал Воробьев. — Не то чтобы у него скорость плохая, просто в НХЛ все побыстрее. А так все качества силового форварда у него есть: хорошее вбрасывание, классно играет на “пятачке”. Он решил там попробовать, дай бог, чтобы у него все получилось. Неплохо заходить в команду во время перестройки — там все меняется, и есть немало шансов, чтобы закрепиться».
Сафонов был выбран на драфте НХЛ клубом «Чикаго» в 2021 году. В 2025-м права на игрока обменяли в «Ванкувер». В сезоне-2025/26 россиянин выступал за казанский «Ак Барс». В регулярном чемпионате Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на его счету 33 очка (16 голов + 17 результативных передач) в 68 матчах. В плей-офф он вместе с командой дошел до финала, по итогам 20 игр в его активе 9 (2+7) очков.
«Ванкувер» в нынешнем сезоне стал худшей командой регулярного чемпионата НХЛ. Команда набрала 58 очков в 82 проведенных играх.