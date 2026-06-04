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Летние кинопоказы под открытым небом откроются в Красноярске 4 июня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Открытие проекта «Мама, я в кино!» состоится сегодня, 4 июня. Изначально старт сезона планировали на 30 мая, однако дату перенесли.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Открытие проекта «Мама, я в кино!» состоится сегодня, 4 июня. Изначально старт сезона планировали на 30 мая, однако дату перенесли.

В день открытия в 20:00 начнется развлекательная программа, а в 21:30 стартует первый кинопоказ. Зрителям покажут семейное фэнтези «Горыныч».

Летние кинотеатры заработают сразу на трех площадках: сквер «Энтузиастов», парк «Солнечная поляна», парк «Гагарина».

Показы проходят под открытым небом и доступны для всех желающих бесплатно.

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