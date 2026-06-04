Австралия выделит $3,2 млн на борьбу со вспышкой Эболы в Африке

По словам Вонг, ограниченный доступ к диагностике пока не позволяет в полной мере оценить масштабы распространения инфекции. «Мы оказываем поддержку медицинским службам и местным сообществам, находящимся на переднем крае борьбы со вспышкой, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса Эбола», — заявила она, подчеркнув также, что правительство Австралии продолжит поддерживать разработку вакцины против вируса через Коалицию за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI).