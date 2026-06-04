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Австралия выделит $3,2 млн на борьбу со вспышкой Эболы в Африке

Средства направят через Всемирную организацию здравоохранения и Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, говорится в заявлении министра иностранных дел страны Пенни Вонг.

СИДНЕЙ, 4 июня. /ТАСС/. Правительство Австралии выделит 5 млн австралийских долларов ($3,2 млн) на поддержку усилий по борьбе со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Как отмечается в документе, средства будут направлены через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. «Финансирование позволит обеспечить поставки медикаментов и медицинского оборудования, поддержку санитарных служб, мониторинг распространения заболевания и укрепление местных систем здравоохранения», — отметила министр.

По словам Вонг, ограниченный доступ к диагностике пока не позволяет в полной мере оценить масштабы распространения инфекции. «Мы оказываем поддержку медицинским службам и местным сообществам, находящимся на переднем крае борьбы со вспышкой, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса Эбола», — заявила она, подчеркнув также, что правительство Австралии продолжит поддерживать разработку вакцины против вируса через Коалицию за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI).

17-я по счету вспышка Эболы началась в ДРК 15 мая. Ее эпицентр находится в провинции Итури. По данным конголезского Минздрава, число подтвержденных случаев смерти от Эболы достигло 60, подтвержденных заболевших — 344. Инфицированные Эболой выявлены также в граничащей с Итури Уганде.