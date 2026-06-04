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Пациентов с паническими атаками смогут направлять на анализы на ВИЧ

Минздрав РФ обновил стандарт медицинской помощи взрослым при паническом расстройстве.

Минздрав РФ обновил стандарт медицинской помощи взрослым при паническом расстройстве. Теперь врач сможет направить пациента с подозрением на панические атаки на анализ на ВИЧ, гепатиты B и C, трепонему бледную, а также назначить светотерапию, следует из документа Минздрава, с которым ознакомился ТАСС.

Речь идет не об обязательной проверке всех пациентов, а о возможности включить такие исследования в диагностику при наличии медицинских оснований. В официальных документах это состояние проходит как паническое расстройство с кодом F41.0 по международной классификации болезней.

В стандарте сохраняются индивидуальные и групповые занятия, а также транскраниальная магнитная стимуляция. Это метод, при котором на кору головного мозга воздействуют короткими магнитными импульсами.

Новым пунктом стало «воздействие излучением видимого диапазона» — светотерапия. Этот метод применяют при некоторых видах депрессии и сезонном аффективном расстройстве, которое связано с нехваткой дневного света. Проще говоря, светотерапия помогает корректировать внутренние биологические ритмы организма.

Действующий стандарт помощи при паническом расстройстве касается взрослых пациентов. Медпомощь может оказываться амбулаторно, в дневном стационаре или стационаре. В диагностике, согласно официальным материалам, могут участвовать психотерапевт, психиатр и медицинский психолог. Также при необходимости проводят анализы крови и мочи, ЭКГ, электроэнцефалографию, МРТ головного мозга и другие исследования.

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