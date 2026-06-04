Пациентов с паническими атаками смогут направлять на анализы на ВИЧ

Минздрав РФ обновил стандарт медицинской помощи взрослым при паническом расстройстве. Теперь врач сможет направить пациента с подозрением на панические атаки на анализ на ВИЧ, гепатиты B и C, трепонему бледную, а также назначить светотерапию, следует из документа Минздрава, с которым ознакомился ТАСС.
Речь идет не об обязательной проверке всех пациентов, а о возможности включить такие исследования в диагностику при наличии медицинских оснований. В официальных документах это состояние проходит как паническое расстройство с кодом F41.0 по международной классификации болезней.
В стандарте сохраняются индивидуальные и групповые занятия, а также транскраниальная магнитная стимуляция. Это метод, при котором на кору головного мозга воздействуют короткими магнитными импульсами.
Новым пунктом стало «воздействие излучением видимого диапазона» — светотерапия. Этот метод применяют при некоторых видах депрессии и сезонном аффективном расстройстве, которое связано с нехваткой дневного света. Проще говоря, светотерапия помогает корректировать внутренние биологические ритмы организма.
Действующий стандарт помощи при паническом расстройстве касается взрослых пациентов. Медпомощь может оказываться амбулаторно, в дневном стационаре или стационаре. В диагностике, согласно официальным материалам, могут участвовать психотерапевт, психиатр и медицинский психолог. Также при необходимости проводят анализы крови и мочи, ЭКГ, электроэнцефалографию, МРТ головного мозга и другие исследования.
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