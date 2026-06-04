В Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию

А ранее зампред Счётной палаты Галина Изотова заявила, что пенсионерам, уверенным в том, что им недоплачивают, следует самим инициировать перерасчёт, не дожидаясь внешних проверок. По её словам, ошибки в начислениях действительно происходят. Они связаны с неточными данными, которые работодатели передают в Социальный фонд. Если гражданин обнаружил недоплату, он должен подать заявление в Социальный фонд на перерасчёт. При отказе можно обжаловать решение в суде.