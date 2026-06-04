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В Красноярском крае Следком возобновил поиски пропавшей в походе семьи с 5-летним ребёнком

Поиск ведётся по определённым следователями и криминалистами маршрутам.

Источник: KrasnoyarskMedia

В Красноярском крае Следственный комитет возобновил активные поисковые мероприятия по розыску семьи, исчезнувшей во время турпохода.

По данным следствия, супруги вместе с 5-летней дочерью отправились в поход 28 сентября 2025 года. Их маршрут пролегал от окраины посёлка Кутурчин к Кутурчинскому Белогорью. На связь они не выходили в течение двух дней. Тогда сын женщины 30 сентября обратился в правоохранительные органы.

Из-за сложных погодных условий осенние поиски были временно приостановлены. Сейчас ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовало новую масштабную операцию. К работе привлечены спасательные службы, силовые ведомства, специалисты Госохотнадзора, волонтёры и отряд «ЛизаАлерт», информирует ведомство.

Для обследования труднодоступной местности будут задействованы БПЛА, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическая техника. Всего в операции участвуют около 80 человек. Поиск ведётся по определённым следователями и криминалистами маршрутам в направлении Кутурчинского Белогорья. Расследование уголовного дела продолжается.

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