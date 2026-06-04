В России получили перспективные против рака соединения из коры березы

НОВОСИБИРСК, 4 июня. /ТАСС/. Ученые Новосибирского института органической химии (НИОХ) СО РАН и Новосибирского государственного университета (НГУ) получили новые производные соединения, выделяемого из коры березы. Они перспективны для применения в терапии рака, в частности, глиобластомы, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.
Как пишут авторы разработки, глиобластома — очень агрессивная опухоль мозга, которая быстро растет и проникает в окружающие ткани, а пациенты даже при лечении живут в среднем не дольше 16 месяцев. Обычно ее лечат хирургически, дополняют лучевой терапией и химиотерапией. Но этот подход часто не помогает, поскольку у половины пациентов опухоль перестает реагировать на лекарство, а полностью убрать все раковые клетки во время операции невозможно, из-за чего болезнь возвращается. Ученые ищут новые способы борьбы с глиобластомой, например, пробуют сочетать разные препараты или использовать вещества природного происхождения, которые могут замедлить рост опухоли. Однако пока такие методы, как отмечают разработчики, не вошли в стандартную практику лечения.
«Изобретение раскрывает новое производное бетулоновой кислоты, обладающее способностью ингибировать миграцию клеток глиобластомы. Изобретение может быть использовано в терапии рака», — говорится в документе.
В основе изобретения ученых — бетулоновая кислота — природное соединение, основным источником которого выступает кора березы. Новосибирские ученые получили новые химические соединения, представляющие собой эфиры и амиды бетулоновой кислоты с особым структурным фрагментом. Эти вещества способны подавлять распространение клеток глиобластомы (тормозить их миграцию) эффективнее, чем некоторые уже известные средства. При этом они показывают меньшую токсичность для клеток по сравнению с аналогами, а их эффективность проверили в лабораторных тестах на опухолевых клетках.
Исследователи сначала определили, в какой концентрации каждое вещество подавляет рост клеток глиобластомы, а затем оценили их способность мешать распространению опухолевых клеток. Для этого в плотном слое клеток делали царапину и сравнивали, как быстро она «зарастает» без полученных веществ и в их присутствии, замедление означало, что соединение подавляет миграцию клеток. В результате экспериментов новые соединения на основе бетулоновой кислоты оказались эффективнее в подавлении распространения клеток глиобластомы и менее токсичны, чем сама бетулоновая кислота и вещество астаксантин, которое в природе встречается в ракообразных и микроводорослях.