В России получили перспективные против рака соединения из коры березы

Как пишут авторы разработки, глиобластома — очень агрессивная опухоль мозга, которая быстро растет и проникает в окружающие ткани, а пациенты даже при лечении живут в среднем не дольше 16 месяцев. Обычно ее лечат хирургически, дополняют лучевой терапией и химиотерапией. Но этот подход часто не помогает, поскольку у половины пациентов опухоль перестает реагировать на лекарство, а полностью убрать все раковые клетки во время операции невозможно, из-за чего болезнь возвращается. Ученые ищут новые способы борьбы с глиобластомой, например, пробуют сочетать разные препараты или использовать вещества природного происхождения, которые могут замедлить рост опухоли. Однако пока такие методы, как отмечают разработчики, не вошли в стандартную практику лечения.