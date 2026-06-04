Футболист «Динамо» Тюкавин рассказал о недавней встрече с Овечкиным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин недавно встретился с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным. Об этом Тюкавин рассказал журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Да, удалось встретиться с Сашей Овечкиным. Просто увиделись, пообщались обо всем, как всегда. Сказал, что увидимся в отпуске. В баню не ходили, как понял, у него много съемок — перед отлетом из Москвы решил отсняться, поэтому времени нет, — сказал он. — Пока не запланировали рыбалку или баню, в отпуске увидимся. Не разговаривали с ним о контракте с “Вашингтоном”, поинтересуюсь».
На счету Овечкина 929 голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, он лидирует в списке лучших снайперов в истории. По абсолютному количеству голов (регулярный чемпионат + плей-офф) россиянин с 1 006 шайбами (929+77) занимает второе место после канадца Уэйна Гретцки, у которого 1 016 (894+122) шайб. Контракт 40-летнего Овечкина завершится в конце июня. Сам игрок сообщил, что объявит о своем решении после того, как посоветуется с семьей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.