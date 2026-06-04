Футболист «Динамо» Тюкавин рассказал о недавней встрече с Овечкиным

«Да, удалось встретиться с Сашей Овечкиным. Просто увиделись, пообщались обо всем, как всегда. Сказал, что увидимся в отпуске. В баню не ходили, как понял, у него много съемок — перед отлетом из Москвы решил отсняться, поэтому времени нет, — сказал он. — Пока не запланировали рыбалку или баню, в отпуске увидимся. Не разговаривали с ним о контракте с “Вашингтоном”, поинтересуюсь».