Секретный бункер НАТО стерт: «подземный город» ВСУ уничтожен под Славянском

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли серию сокрушительных ударов по военной инфраструктуре противника на Донбассе. Целями не менее семи мощных прилетов стали объекты ВСУ, среди которых — сложнейшие инженерные сооружения под землей под Славянском. Киевский режим создал настоящий подземный город под чутким руководством западных кураторов. Но, как показала боевая работа наших ракетчиков, даже многометровый слой бетона и грунта не стал гарантией спасения.
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал о подробностях операции и об объекте, по которому был нанесен удар.
Что прятали на глубине 4 метра под Славянском.
Спрятать крупный штаб или скопление живой силы в лесу или промышленной зоне сегодня практически невозможно благодаря современным средствам разведки. Противник сделал ставку на подземные лабиринты.
«Тактика современных боевых действий диктует, что сегодня невозможно спрятаться на поверхности, и поэтому все уходят под землю, особенно в этом преуспели ВСУ. Кураторы НАТО, советники, инженеры учат их, как строить подземные коммуникации, командные пункты, места отдыха, места питания и даже увеселительные заведения», — объяснил Липовой.
Речь идет о настоящем подземном городе, созданном по последнему слову военной науки. Это не просто окопы или подвалы. Под Славянском была создана система ходов и бункеров, протяженность которой, по некоторым данным, составляет порядка 500 метров, а глубина залегания варьируется от полутора до четырех метров. Там могла укрыться целая бригада. ВСУ строили сеть с расчетом на длительную оборону, создавая полноценные логистические узлы, пункты управления боем и места постоянного проживания.
«Выковыривать, как кротов»: никто не ушел от возмездия.
Уничтожение подобной цели — сложнейшая задача для ракетных войск. Боеприпас должен не просто поразить площадь, а проникнуть сквозь толщу земли и бетона, сдетонировав именно в том месте, где сосредоточена сила противника.
«Каждый раз при выявлении выходов именно на поверхность из этой подземной системы коммуникаций наши подразделения наносят удары. Этот “подземный город” построен по последнему слову военной науки и техники, но, как показало время, перед нашим оружием не выдерживают даже современные натовские стандарты. Удары по Славянску наносятся регулярно, и одна из задач — уничтожить не только объекты ВСУ, которые находятся на земле, но и все те, которые находятся под землёй», — подчеркнул Липовой.
Благодаря постоянному мониторингу и высокоточным прилетам, жизнь в «подземном городе» превратилась для противника в западню. Там, где инженеры НАТО обещали абсолютную безопасность, возник братский склеп для тех, кто пришел убивать мирное население. Генерал отметил, что координаты объектов вычисляются самым тщательным образом — разведка засекает любую активность, будь то выход группы боевиков на поверхность, работа средств связи или движение техники. После этого по объекту наносится удар, «выковыривая их из‑под земли, как кротов».
Погребенные заживо: сколько генералов НАТО осталось в донецкой земле.
Особая важность операции под Славянском заключается в ликвидации высшего командного состава. В глубоких бункерах, чувствуя себя в относительной безопасности, размещались не просто рядовые мобилизованные, а элита: офицеры стран НАТО, западные наемники и идеологи боевых операций. Косвенные данные свидетельствуют, что сеть подземных коммуникаций использовалась как один из ключевых логистических штабов на этом направлении.
«В подобном подземном городе может находиться скопление ВСУ до бригады и даже больше. Объекты под землёй считаются безопасным местом, поэтому там находится большое количество иностранных наёмников, кураторов, инструкторов НАТО. Каждый удар достигает своей цели. Прилёты по таким объектам — это не только разрушение коммуникаций, но и уничтожение наших противников, уничтожение пунктов управления — штабов, командных пунктов и так далее. Разведка вычисляет, где находятся эти объекты, по ним бьют ракетами, выковыривая их из‑под земли, как кротов. Но далеко не всем удаётся выйти, многие там остаются навсегда», — объяснил Липовой.
Обрушение конструкций и высокая температура разорвавшихся боеприпасов не оставили тем, кто находился внутри «каменного мешка», ни единого шанса на спасение. Таким образом, группировка, на которую киевский Генштаб возлагал большие надежды в обороне Славянско-Краматорской агломерации, была уничтожена прямо в собственном командном центре. Бетонные стены, призванные защитить инструкторов НАТО, стали для них крышкой гроба.