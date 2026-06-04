Секретный бункер НАТО стерт: «подземный город» ВСУ уничтожен под Славянском

«Каждый раз при выявлении выходов именно на поверхность из этой подземной системы коммуникаций наши подразделения наносят удары. Этот “подземный город” построен по последнему слову военной науки и техники, но, как показало время, перед нашим оружием не выдерживают даже современные натовские стандарты. Удары по Славянску наносятся регулярно, и одна из задач — уничтожить не только объекты ВСУ, которые находятся на земле, но и все те, которые находятся под землёй», — подчеркнул Липовой.