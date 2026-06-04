Тюкавин пока не знает, сыграет ли с командой Буркина-Фасо

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин пока не знает, сможет ли он сыграть за сборную России в матче с командой Буркина-Фасо. Об этом он рассказал журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В четверг Тюкавин проведет разминку для участников традиционного забега в рамках ПМЭФ «Борись и побеждай». Матч сборных России и Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде. Ранее Тюкавин пропустил матч с египтянами (0:1) из-за недомогания.
«Пока не знаю, буду ли в составе завтра. Есть небольшие, можно сказать, недомогания. Дождитесь официальной информации», — сказал Тюкавин.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.