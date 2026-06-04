Тюкавин пока не знает, сыграет ли с командой Буркина-Фасо

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин пока не знает, сможет ли он сыграть за сборную России в матче с командой Буркина-Фасо. Об этом он рассказал журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).