Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bild: Отель Zum Hirschen в Германии попал в скандал из-за отказа заселить евреев

В гостинице Zum Hirschen в баварской общине Лам отказались заселить супругов из Израиля с формулировкой «Евреи не допускаются». Об этом в среду, 3 июня, сообщило немецкое издание Bild.

В гостинице Zum Hirschen в баварской общине Лам отказались заселить супругов из Израиля с формулировкой «Евреи не допускаются». Об этом в среду, 3 июня, сообщило немецкое издание Bild.

Пара обратилась с жалобами в Генеральное консульство Израиля в Мюнхене и в администрацию портала Booking.com, который получил от отеля подтверждение данной информации и сразу же удалил его из своей системы бронирования.

— Я сначала просто не могла в это поверить, я была ошеломлена. Неужели мы опять в 1930-х годах, когда евреям отказывают во входе? — высказалась генконсул Израиля в Мюнхене Талья Ладор-Фрешер.

Прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в разжигании ненависти. Председатель Центрального совета евреев ФРГ Йозеф Шустер заявил, что высказанная владельцами гостиницы «человеконенавистническая фраза не подлежит оправданию», и призвал проверить, не подпадает ли она под действие какой-нибудь статьи уголовного кодекса.

Представители отеля принесли извинения, объяснив произошедшее волной фейковых бронирований и попыток фишинга. Менеджер гостиницы рассказал, что после скандала стал получать угрозы. По его версии, запрос клиентов из Израиля они с коллегами приняли за мошеннический. Супругов из Израиля пригласили бесплатно провести неделю в Верхнем Пфальце, сказано в статье.

23 марта полиция Лондона инициировала расследование после того, как в еврейском районе Голдерс-Грин неизвестные подожгли четыре машины скорой помощи.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше