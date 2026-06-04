Bild: Отель Zum Hirschen в Германии попал в скандал из-за отказа заселить евреев

В гостинице Zum Hirschen в баварской общине Лам отказались заселить супругов из Израиля с формулировкой «Евреи не допускаются». Об этом в среду, 3 июня, сообщило немецкое издание Bild.
Пара обратилась с жалобами в Генеральное консульство Израиля в Мюнхене и в администрацию портала Booking.com, который получил от отеля подтверждение данной информации и сразу же удалил его из своей системы бронирования.
— Я сначала просто не могла в это поверить, я была ошеломлена. Неужели мы опять в 1930-х годах, когда евреям отказывают во входе? — высказалась генконсул Израиля в Мюнхене Талья Ладор-Фрешер.
Прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в разжигании ненависти. Председатель Центрального совета евреев ФРГ Йозеф Шустер заявил, что высказанная владельцами гостиницы «человеконенавистническая фраза не подлежит оправданию», и призвал проверить, не подпадает ли она под действие какой-нибудь статьи уголовного кодекса.
Представители отеля принесли извинения, объяснив произошедшее волной фейковых бронирований и попыток фишинга. Менеджер гостиницы рассказал, что после скандала стал получать угрозы. По его версии, запрос клиентов из Израиля они с коллегами приняли за мошеннический. Супругов из Израиля пригласили бесплатно провести неделю в Верхнем Пфальце, сказано в статье.
23 марта полиция Лондона инициировала расследование после того, как в еврейском районе Голдерс-Грин неизвестные подожгли четыре машины скорой помощи.