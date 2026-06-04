Синоптик Ильин: в выходные в Москве потеплеет до +26

В Москве к выходным потеплеет до +26 градусов, существенных осадков не ожидается. Об погоде на ближайшие выходные в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«В субботу и воскресенье потеплеет до +21…+26 градусов, без существенных осадков, в ночные часы температура воздуха будет составлять +10…+15 градусов, небольшой дождь возможен в пятницу и субботу, ночью пройдет местами по области», — уточнил Ильин.
Синоптик добавил, что в субботу ожидается слабый ветер.
«Атмосферное давление будет иметь относительно ровный ход и изменяться с четверга до воскресенья в пределах 749−751 мм. рт. ст», — сказал он.
Ильин при этом подчеркнул, что пока 30-градусной жары в Московском регионе не ожидается.
Ранее врач Екатерина Кашух объяснила, как защитить родинки от солнца летом.