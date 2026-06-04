IRIB: Иран атаковал командный центр на американском эсминце в Оманском заливе

При этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил об «очень успешном» ходе переговоров с Ираном. Он допустил заключение мирной сделки уже в эти выходные. Дональд Трамп при этом оговорился, что соглашение может и не быть заключено. По его словам, пока США не могут ничего утверждать.