На ПМЭФ-2026 подписали соглашение об очистном комплексе в Советской Гавани

Будущие очистные сооружения должны стать уникальными для региона. Они смогут принимать и промышленные, и хозяйственно-бытовые стоки — такой подход в Хабаровском крае ещё не применяли. Это важно не только для экологии, но и для развития Советской Гавани как промышленной и портовой территории.