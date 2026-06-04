На ПМЭФ-2026 подписали соглашение об очистном комплексе в Советской Гавани

В Хабаровском крае планируют построить современные очистные сооружения в Советской Гавани. Соответствующее соглашение о сотрудничестве с «Росводоканалом» и частной федеральной компанией подписали на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.
Проект должен стать следующим этапом большой модернизации коммунальной инфраструктуры города. В 2024—2025 годах в Советской Гавани уже полностью обновили 21,3 км канализационных сетей по президентской программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Теперь власти переходят к ключевой части — строительству самих очистных сооружений.
По словам главы региона, потребность края в обновлении коммунальных объектов остаётся огромной, поэтому для таких проектов будут использовать разные источники финансирования, включая внебюджетные. Документацию для будущего объекта подготовит социальный партнёр района, а технологические решения подберут специалисты в сфере водоснабжения и водоотведения.
«Мы не просто решаем проблему, которая копилась долгие годы. Мы создаём основу для развития города и возможного возобновления крупных инвестиционных проектов», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Будущие очистные сооружения должны стать уникальными для региона. Они смогут принимать и промышленные, и хозяйственно-бытовые стоки — такой подход в Хабаровском крае ещё не применяли. Это важно не только для экологии, но и для развития Советской Гавани как промышленной и портовой территории.