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Жителей Хабаровского края предупредили об ожидающейся магнитной буре

На Солнце произошли три вспышки подряд, одна из которых достигла уровня Х.

Источник: Хабаровский край сегодня

Магнитную бурю прогнозируют ученые в ближайшие сутки. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», по предварительным расчетам, она может достичь уровня «сильной».

Связано это со вспышками, произошедшими на Солнце накануне. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, изначально была зарегистрирована вспышка уровня M9.3, которая на тот момент была самой сильной с 24 апреля этого года. Произошла она в центре Солнца, поэтому выброшенные из эпицентра плазменные облака устремились к Земле.

После ученые зарегистрировали еще одну вспышку уровня М, а затем произошла третья подряд вспышка, которой уже был присвоен Х-класс, то есть еще большего уровня.

— Так как первые два облака плазмы ушли с коротким интервалом времени, то они по дороге должны слиться в одно крупное облако с двумя ядрами. Однако их догоняет уже и третье облако от Х-вспышки, — рассказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ и отметили, что уровень магнитных бурь еще будет уточняться (по первоначальным расчетам они должны дойти до уровня G3- G4).