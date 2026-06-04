Жителей Хабаровского края предупредили об ожидающейся магнитной буре

— Так как первые два облака плазмы ушли с коротким интервалом времени, то они по дороге должны слиться в одно крупное облако с двумя ядрами. Однако их догоняет уже и третье облако от Х-вспышки, — рассказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ и отметили, что уровень магнитных бурь еще будет уточняться (по первоначальным расчетам они должны дойти до уровня G3- G4).