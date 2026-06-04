В Сальске изъяли 300 пар обуви без маркировки на 49 тыс. рублей

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области сообщает о результатах контрольной закупки, проведённой в мае 2026 года в центре города Сальска.
В ходе проверки выявлены грубые нарушения правил цифровой маркировки: на 300 парах обуви отсутствовали коды системы «Честный ЗНАК». Общая стоимость изъятой продукции составила 49 540 рублей.
Кроме того, в продаже обнаружены ещё 64 единицы товаров лёгкой промышленности без идентификационных знаков.
В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ.
Роспотребнадзор продолжает планомерную работу по пресечению незаконного оборота немаркированных товаров лёгкой промышленности на территории региона.