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В Сальске изъяли 300 пар обуви без маркировки на 49 тыс. рублей

Об этом сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Донскому региону.

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области сообщает о результатах контрольной закупки, проведённой в мае 2026 года в центре города Сальска.

В ходе проверки выявлены грубые нарушения правил цифровой маркировки: на 300 парах обуви отсутствовали коды системы «Честный ЗНАК». Общая стоимость изъятой продукции составила 49 540 рублей.

Кроме того, в продаже обнаружены ещё 64 единицы товаров лёгкой промышленности без идентификационных знаков.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ.

Роспотребнадзор продолжает планомерную работу по пресечению незаконного оборота немаркированных товаров лёгкой промышленности на территории региона.