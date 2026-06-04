Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 78 тяжёлых гексакоптеров ВСУ

Подразделения группировки войск «Запад» за последние сутки заявили об уничтожении средств воздушной и наземной беспилотной инфраструктуры Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом проинформировал начальник пресс-центра Иван Бигма.

Источник: Life.ru

Расчёты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы зафиксировали и уничтожили в воздухе шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS американского производства, 40 беспилотников самолётного типа, 78 тяжёлых боевых гексакоптеров, а также четыре барражирующих боеприпаса.

Помимо воздушных целей, были выявлены и выведены из строя объекты управления беспилотной авиацией. Речь идёт о 52 пунктах, обеспечивавших координацию работы БПЛА. Также сообщается о поражении 20 наземных робототехнических комплексов и трёх полевых складов с боеприпасами.

Ранее Life.ru писал, что российские штурмовики под командованием ефрейтора Алексея Попова обошли украинских боевиков с фланга, зашли в тыл и полностью уничтожили отряд Вооружённых сил Украины. Подчеркивается, что операция прошла без потерь с российской стороны. Профессионализм командира позволил выполнить задачу в полном объёме.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше