После реставрации дом-музей Сурикова в Красноярске получит современные элементы

Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации красноярского дома-музея Василия Сурикова. В этой типичной для XIX — начала XX века казачьей усадьбе на улице Благовещенской (сейчас улица Ленина) великий живописец жил до 1868 года. Сейчас в десяти комнатах дома воссоздана обстановка времен жизни художника, экспонируются работы Сурикова. По проекту двухэтажный рубленый дом-музей ждет масштабное обновление, которое ориентировано на восстановление здания таким, каким оно было с середины XIX по начало ХХ веков. — Этот период учитывает памятные события — год рождения и годы проживания в этом доме В. И. Сурикова, а также ценные наслоения — изменение внешнего облика дома, выполненные при жизни и поддержке художника, — прокомментировала основную концепцию проекта его главный эксперт, представитель Главгосэкспертизы Светлана Бегинина. Проект реставрации декоративных элементов фасада и интерьеров был разработан на основе комплексных научных исследований деталей. Водосточные трубы восстановят по историческим аналогам, на крыше появится слуховое окно с жалюзийными решетками. В водоотводящих желобах и на карнизе проложат противообледенительный кабель. Реконструкция будет проходить в соответствии с правилами пожарной безопасности. Уделено в проекте внимание и современным системам связи.