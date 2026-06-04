Красноярский таксист незаконно продавал иностранцам право остаться в России

«Мужчина скачал образцы документов и стал предлагать свои услуги приезжим, с которыми знакомился во время работы. Желающие нашлись быстро, весной 2024 года ему начали звонить граждане Кыргызстана. Он встречался с ними, брал копии паспортов и деньги за оформление документов. Сначала получил 10 тыс. рублей, позже установил цену — по 5 тыс. рублей с человека. Затем отправлял в миграционные органы документы на будущих “работников”, которые якобы должны были выполнять различные бытовые задачи — помогать с ремонтом жилья, выполнять хозяйственные поручения и оказывать другие услуги. Но на самом деле данные граждане этого не делали, зато у них появлялись основания продлить пребывание в России. По такой схеме за несколько недель были оформлены документы для 10 иностранцев, от которых таксист получил 55 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре.