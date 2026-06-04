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Хабаровчанин ушёл с завода в штурмовики, взял опорник врага и освоил БПЛА

За личное мужество и храбрость Яков Басенко награждён медалью Жукова, медалью «За укрепление боевого содружества» и квалификационным знаком «За штурм».

Рядовой Яков Басенко из Хабаровского края прошёл путь от бетонного завода до передовой за считанные месяцы. В мае 2025 года он подписал контракт, попал в отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду Восточного военного округа и после подготовки на полигоне сразу отправился в самое пекло. Первая боевая задача — зачистка укреплённой лесополосы в районе населённого пункта Шевченко — растянулась на неделю непрерывных боёв.

Там, в июне 2025-го, Яков сделал то, что говорит о человеке больше любых анкет. Подойдя к вражескому укреплению, он предложил противнику сложить оружие и сохранить жизнь. В ответом украинские нацисты открыли огонь. Тогда штурмовики взяли позицию в кольцо и уничтожили боевиков. Лесополоса была полностью зачищена, а рядовой Басенко доказал, что воинская честь — не пустое слово.

Позже он освоил специальность оператора беспилотников. В декабре 2025 года в районе Вербового Яков вёл разведку маршрутов, помогал разминировать тропы и прикрывал штурмовые группы с воздуха. Весной 2026-го снова оказался на переднем крае: подвозил боекомплект и продовольствие, помогал раненым, участвовал в эвакуации бойцов. Для сослуживцев он стал тем, кто всегда подстрахует и под огнём, и в тылу.

За личное мужество и храбрость Яков Басенко награждён медалью Жукова, медалью «За укрепление боевого содружества» и квалификационным знаком «За штурм». Парень, который ещё недавно работал на бетонном заводе и учился на автомеханика, стал штурмовиком, оператором БПЛА и человеком, чьё имя в бригаде произносят с уважением.

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