Хабаровчанин ушёл с завода в штурмовики, взял опорник врага и освоил БПЛА

Позже он освоил специальность оператора беспилотников. В декабре 2025 года в районе Вербового Яков вёл разведку маршрутов, помогал разминировать тропы и прикрывал штурмовые группы с воздуха. Весной 2026-го снова оказался на переднем крае: подвозил боекомплект и продовольствие, помогал раненым, участвовал в эвакуации бойцов. Для сослуживцев он стал тем, кто всегда подстрахует и под огнём, и в тылу.