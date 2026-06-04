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Минздрав утвердил обновленный стандарт помощи при паническом расстройстве

РИА Новости: Минздрав утвердил новый стандарт помощи при паническом расстройстве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ утвердило обновленный стандарт медицинской помощи взрослым при паническом расстройстве, добавлена возможность направления на анализ на ВИЧ, а также прохождение светотерапии, с соответствующим проектом документа ознакомилось РИА Новости.

«Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при паническом расстройстве (диагностика, лечение, диспансерное наблюдение) согласно приложению», — говорится в тексте документа.

Согласно проекту, расширяется перечень лабораторных исследований: в него включены анализы на антиген вируса гепатита B, антитела к вирусу гепатита C, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, бледной трепонеме (возбудитель сифилиса).

В перечень медицинских услуг включен диспансерный осмотр врача-психиатра, а в список немедикаментозных методов профилактики, лечения и реабилитации — воздействие излучением видимого диапазона 9светотерапия).

Подчеркивается, что клинические рекомендации одобрены научно-практическим советом Минздрава России.