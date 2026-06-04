Минздрав утвердил обновленный стандарт помощи при паническом расстройстве

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ утвердило обновленный стандарт медицинской помощи взрослым при паническом расстройстве, добавлена возможность направления на анализ на ВИЧ, а также прохождение светотерапии, с соответствующим проектом документа ознакомилось РИА Новости.