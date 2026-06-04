В Хабаровском крае у пьяного водителя конфисковали Nissan

В Хабаровском крае 44-летнего жителя района имени Лазо осудили за повторное нетрезвое вождение. Мужчина уже попадался за руль пьяным, но снова сел в машину после спиртного, сообщили в прокуратуре края.
В апреле 2026 года водителя остановили сотрудники ГАИ во время рейда на автодороге «Уссури». Инспекторы отстранили его от управления автомобилем, однако проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался.
Ранее он уже был привлечён к административной ответственности за нетрезвое вождение. Во время следствия подсудимый полностью признал вину.
Суд района имени Лазо назначил мужчине 260 часов обязательных работ. Кроме того, его лишили права управлять транспортом на 2 года и 6 месяцев.
Автомобиль Nissan Wingroad, на котором ехал любитель спиртного, конфисковали в доход государства. Такую меру применяют всё чаще — машина в подобных делах становится не просто средством передвижения, а орудием преступления.